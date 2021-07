Ako vnímam demokraciu a občianske práva u nás a ako s tým súvisí očkovanie...

Demokracia je podľa mňa spoločenský systém, v ktorom sa nielen uplatňuje vláda ľudu, priamo alebo nepriamo prostredníctvom volených zástupcov, ale v ktorom, aby bol úspešný, je nevyhnutná tolerancia a dosiahnutie konsenzu.

Konsenzus je súhlas, zhoda. A zdieľanie spoločných cieľov (opäť mi chýba základná idea nášho štátu). Rozhodovanie konsenzom znamená, že chceme, aby bolo rozhodnutie spoločné a nie len, aby zvíťazila väčšina. Bola by vhodná diskusia trvajúca dovtedy, kým nie je s rozhodnutím spokojný každý. Ale konsenzus sa dá dosiahnuť len, ak sa oň usilujú všetci, ak je diskusia konštruktívna a zameraná na riešenie. Dnes sme v situácii, kedy nie je čas na nekonečné diskusie a navyše je viac než nepravdepodobné, že by všetky zúčastnené strany mali rovnaké ciele a chceli dosiahnuť rovnaké riešenia.

Demokracia sa zvyčajne charakterizuje ako forma politickej vlády, ktorá je oprávnená a vykonávaná ľuďmi pre dobro ľudu. (Zámerne sa vyhnem tomu, koho si tu desaťročia volíme a čo máme na výber, aj tomu, či sa volení zástupcovia, najmä keď sú v exekutíve, vládnu tejto krajine, správajú tak, ako od nich očakávame). Demokracia je] forma politického zriadenia alebo politický systém, v ktorom zdrojom štátnej moci a jej vykonávateľom je ľud. (To by bolo skôr v priamej demokracii, nie?).

Demokracia - vláda ľudu, je mnohoznačný termín, ktorým sa zvyčajne označuje politický princíp založený na účasti ľudu na riadení spoločnosti, podriadení väčšine a uznaní slobody a rovnosti občanov. A tí protestujúci sú menšina, či nie?

Ale sloboda jedného človeka končí tam, kde začína sloboda druhého. Inými slovami, ak niekto presadzuje svoje práva obmedzujúc práva iného človeka, tak tam končí demokracia. Ak sa teda "antivaxeri" odvolávajú na demokraciu a svojim postojom obmedzujú slobodu tých, čo sa očkovali, chcú dať očkovať a chrániť tým seba a celú spoločnosť, tak sa správajú proti základným princípom demokracie.

Sokrates upozorňoval, že demokracia môže priniesť aj vládu zločincov, že ľudia často volia nekvalifikovane. Upozorňoval, aby sme si uvedomili, že táto forma vlády je iba tak efektívna, ako systém vzdelávania, ktorý ho obklopuje. (To nie je len odkaz na prioritu vzdelania, školstva v spoločnosti, ale aj argument, že čím sú ľudia nevzdelanejší, tým horšie sú ich rozhodovania a verte, či nie, ale na google, fb (faceboook), rôznych sociálnych sieťach, konšpiračných, či recesistických weboch a od politikov, ktorí chcú len získať čas, prípadne zmenu aktuálneho trendu vyšetrovania káuz dôb minulých sa určite objektívne pravdivé informácie nedozvedia. Zato ochotne, "ako tie povestné ovce", budú vykrikovať hlúposti pod oknami lekárov a vedcov a pred parlamentom.

Ak ju (tú demokraciu) chce uplatňovať hŕstka ľudí, ktorí donedávna vládli a teraz sa trasú strachom, aby nemuseli niesť trestno-právnu zodpovednosť za svoje vyčíňanie (zlodejstvá, klamstvá a zneužívanie demokracie aj svojho postavenia) a zopár ľudí, ktorí nesú označenie fašistickej strany, ktorí sa tvária ako politici, hoci len bohapusto zneužívajú strach ľudí, neistotu, ktoré prinášajú agresivitu a miesto demokracie anarchiu. Anarchia (neprítomnosť organizovanej vlády, bezvládie), to akoby bolo cieľom a tak sa hovorovo tomu bezbrehému uplatňovaniu vlastných "akožných" práv totiž hovorí. To je opak konsenzuálneho rozhodovania v prospech a v záujme väčšiny, čo dnes bezpochyby je ochrana spoločnosti, všetkých občanov pred pandémiou, všetkých občanov, aj detí, ktoré sa očkovať nemôžu, aj chorých, u ktorých je očkovanie kontraindikované (t.j. vylúčené pre určité okolnosti alebo stav chorého). Takže kričať o práve sa neočkovať, ktoré ohrozuje právo iných, aj očkovaných, byť chránený pred infekčným ochorením, je nehorázna hlúposť a obmedzenosť.

Celý svoj profesionálny život evidujem zákonné opatrenie, ktoré umožňuje nariadiť ochranné liečenie ľuďom, ktorí sú nebezpeční sebe, alebo svojmu okoliu, či agresívnym správaním, alebo infekčným prenosným ochorením. Toto je princíp, ktorý ochraňuje spoločnosť, či to bolo pred štyridsiatimi rokmi, alebo dnes. Keby naši politici mali odvahu a ochotu vecne riešiť problémy s pandémiou, dodržiavaním opatrení, ochranou obyvateľov, tak tento nástroj by im to značne uľahčil. Možno by postačila novela, ktorá by akceptovala dnešnú realitu.

Mimochodom, občianske práva.

Občianske právo upravuje právo vo vzťahu k občanovi. Je časťou súkromného práva. Jedná sa pri ňom hlavne o naplňovanie občianskych práv, slobôd a ochranu osobnosti a majetku. Fyzická osoba je jednotlivec, ktorý má právnu spôsobilosť. Mať právnu spôsobilosť znamená v rámci občianskeho práva isté práva a povinnosti. Hoci nerád a málo, ale z každej strany od odporcov očkovania, "odborníkov a odborníčok" rôzneho pôvodu počúvam len o právach. Na povinnosti akosi zabúdajú. Ono sa všeobecne rado zabúda na povinnosti.

Vždy som vnímal a vnímam slobodu ako schopnosť vedieť a byť schopný pohybovať v zložitých "chodbách labyrintu" obmedzení, zákonov spoločnosti a zákonitostí sveta. Sloboda prináša práva a aj povinnosti, Povinnosť podrobiť sa zákonom, pravidlám a aj záujmom spoločnosti, v ktorej žijeme.

Nedávno som si vypočul, že pred parlamentom štrajkujú občania, ktorí sú proti očkovaniu, ale aj proti opatreniam na šírenie covidu, na prevenciu tretej vlny pandémie. Inými slovami ani z voza, ani na voz. Organizátorom zjavne nevadí, že svojou podporou zvyšujú riziko úmrtí na covid. Zúčastnení zjavne nechápu, že buď jedno, alebo druhé. No proste, choré. Pobavil ma syn, ktorý k tomu napísal toto: "Prečo sú zvýhodňovaní ti, čo si urobili vodičák a len ti môžu chodiť na autách? Nebolo by fér aspoň tým. čo si vodičák nespravili preplácať autobus alebo aspoň dvakrát do týždňa taxík? Fakt choré, ako sa tu diskriminujú občania."

Nemyslím, že občania bez očkovania by boli trestaní, ak by mali viac obmedzení, ako očkovaní, boli by to len opatrenia v záujme celej spoločnosti a na ochranu tých, ktorí sa očkovať nemôžu a tých, ktorí očkovaní sú. Nič viac a nič menej. Žiadny trest, žiadna pomsta, len pochopiteľné dôsledky ich vlastného rozhodnutia. To dohadovanie v parlamente je len dôsledok strachu politikov z budúcnosti a ich neschopnosti robiť rozhodnutia a niesť zodpovednosť.

Nežiadúcich účinkov, myslím vážnejších, nie postvakcinačné reakcie, ktoré sú známe a neškodné, kým som to sledoval, bolo na úrovni desatín percenta. Viem, chápem, úmrtie po očkovaní, keby bolo aj milióntinou percenta, je tragédia, tam štatistika nepomôže. Žiaľ, také riziko podstupujeme, ale že protilátky (Ab - antibody) chránia pred ťažkým priebehom ochorenia a úmrtím, zvlášť pri aktuálne existujúcom ešte infekčnejšom delta variante, o tom nie je pochýb.