Uvažujem, o čo to tu kráčalo...

Som v práci a mám chvíľu čas. Tak sa rozprávame so zdravotnou sestrou. Aj o politike. A toto mi z toho vychádza. Len tak, z aktuálnych informácií, bez hlbokej analýzy. Nie som "politik", tobôž politológ, len sa snažím porozumieť.

Na mňa pôsobil pán Mičovský dôveryhodne. Možno nebol ten najlepší minister pôdohospodárstva, ale pôsobil dôveryhodne. Ako človek, ktorému skutočne ide o vec. Ale dvakrát sa sekol. Najprv, keď nominoval ženskú, čo mala "za nechtami" a druhýkrát, keď podal demisiu s možno pôvodne netušeným zámerom, že ju stiahne. Dalo by sa predpokladať, že taká malá kalkulácia tam bola. Ale nech...

V našich končinách neobvyklé a principiálne riešenie. Teda, demisia kvôli "chybnému" výberu úradníka. Ale možno práve principiálnosť a snaha robiť politiku čestne mu zlomila väz. Tichá kalkulácia totiž nevyšla, ani sa nezopakoval scenár s Lajčákom. Zaujímavé...

Napodiv, Heger už mal v talóne (ak som si dobre zapamätal z môjho veľmi letmého sledovania slovenskej "politiky" a verejného diania, ktoré ma napriek tomu vždy zaujímajú, ale aj dráždia), z tej istej strany pred rokom po troch mesiacoch odstúpivšieho 2. tajomníka toho istého ministra pôdohospodárstva. Veľmi zaujímavé, lebo nezastupoval inú politickú stranu. Takže to vyzerá tak, že zastupoval inú "záujmovú" skupinu. Dnes ju už môže zastupovať, sťaby minister, verejne, de facto et de iure (prakticky, aj podľa práva). Teda, tak to vyzerá zvonku...

Čiže, tá záujmová skupina, ktorá nevydržala pod ministrom z OĽaNO, už, znova pod ministrom z OĽaNO, by tam mohla byť znova a mohla by byť prijateľná aj pre premiéra, ba aj pre prezidentku. Teda, zdá sa . Podľa toho, že dnes nie je pre späťvzatie demisie opora v zákone. Vtedy bola a dnes nie je. Neviem, asi nie je...

"Budiž" (nespisovné, viem). Politika na slovenský spôsob. Raz tak, raz inak. Opačne. Som len nepríjemne prekvapený. Akási neprincipiálnosť akoby zaznela z prezidentského paláca. Asi nevidím zásadný rozdiel vo späťvzatí demisie Lajčáka a Mičovského. Ale "vrcholní slovenskí politici" vidia. Preto sú to slovenskí "politici"..

Tak mi napadá otázka "Cui bono (v čí prospech)?"...