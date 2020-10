Tak mi napadlo. Z každej strany sa na nás už pár mesiacov valia samé katastrofické, aj zmätočné informácie, ba dych berúce nezmysly. A ľudí to už (profesionálne potvrdzujem), unavuje, otravuje a oberá o životnú energiu a náladu.

A keď som hľadal vo svojom obľúbenom e-kníhkupectve knihu s názvom "Ako si získať svokru", pretože situácia v našej rodine ma o to doslova žiadala, viete, čo som zistil? Neuveríte. Nikto, slovom nikto, nula zo všetkých renomovaných autorov, či autoriek literárnych počinov, diel a kníh, sa touto problematikou nezaoberal, Teda, aspoň múdry google to nehlásil. Je pravda, že som našiel tému Ako si získať srdce svokry, ale to, uznáte, nie je to isté. Zdalo sa mi to akési prvoplánové.

Teda, aby bolo jasné, ide o to, ako si nádejná partnerka, mladomanželka, alebo aj staromanželka (neviem, prečo sa toto pomenovanie bežne nepoužíva) získa svokru, keď sa uchádza o, alebo už získala, jej (teda svokrinho) syna. Viem, viem, poviete si, čo už muž môže vedieť o tom, ako si získať svokru, Ale tieto úvahy nie sú odborné pojednanie, ani pokus o vyčerpávajúce uchopenie témy. Sú to len zo života odpozorované skúsenosti, len úvaha v dobrej viere odľahčiť toto predceloplošnotestovacie obdobie.

Nechcem písať v imperatíve, nechcem, aby moje dobré "rady" (rady nedávam ani vo svojej profesii, len poviem svoj názor) vyzneli ako príkazy, niektoré sú myslené, pochopiteľne, nevážne, "žartom", niektoré sú myslené celkom vážne a niektoré (tá ostatná), nebojím sa napísať, je myslená dokonca smrteľne vážne.

Takže takto. Keď si chcete, milé dámy, získať nádejnú, alebo tú reálnu svokru pokúste sa držať týchto trinástich odporučení:

1. Mali by ste jej syna milovať.

2. Mali by ste jej syna obdivovať.

3. Mali by ste byť jej synovi verná a nepodvádzať ho.

4. Mali by ste jej synovi hovoriť pravdu a nič len pravdu.

5. Mali by ste jej syna akceptovať a dať na jeho názor, nehádať sa, neodporovať a snažiť sa

o dohodu/kompromis.

6. Mali by ste jej syna obdivovať a chváliť ho.

7. Mali by ste jej synovi/ alebo s jej synom variť (dobre a chutne).

8. Mali by ste jej synovi/ alebo s jej synom vytvoriť pohodlný a čistý domov.

9. Mali by ste s jej synom vychovávať šťastné a zdravé deti, teda jej vnúčence.

10. Mali by ste jej synovi byť intelektuálne rovnocenná, alebo sa k tomu aspoň približovať,

lepšie je nemať navrch.

11. Mali by ste jej synovi byť hodnotovo a morálne rovnocenná, prípadne mať morálne aj navrch.

12. Mali by ste si jej syna vážiť.

13. Nemali by ste sa nikdy, ale naozaj nikdy, snažiť s ňou súperiť, tobôž snažiť sa jej vyrovnať.

Som presvedčený, že tí, ktorí sa pri čítaní dostanú až sem (či muži - tí synovia, alebo ženy - tie nádejné, či reálne nevesty) budú mať výhrady, či doplnenia mojich odporučení, Ale koniec-koncov, o to mi išlo, aby som vytvoril, nahradil, či doplnil tú chýbajúcu náučnú literatúru.

A hlavne, nezabudnite, že ak Vás ten jej syn a Váš vyvolený a milovaný skutočne miluje a nejde u jedného, druhého, alebo u oboch len o neurózu zvanú zamilovanie (ochorenie, ktoré aj bez liečby trvá približne šesť mesiacov, ale aj do dvoch rokov a niekedy končí veľmi bolestivo a smutne), a po tomto čase, po tomto období, po tomto ochorení sa začnete pozerať na partnera ako na reálnu, jedinečnú a chybujúcu osobu s prednosťami aj nedostatkami, ochorenie sa samo vytratí a Vy alebo aj obaja sa vyliečite, tak je a bude úplne jedno, či si získate, alebo či ste si získali svokru, alebo nie a na moje slová môžete len spomínať, alebo aj zabudnúť...Tak, veľa šťastia, skutočná láska za to stojí.