Rúško, to je slovo, ktoré sme ešte pred siedmimi mesiacmi používali pomerne sporadicky, vec, ktorú sme používali maximálne v nemocniciach. Rúško je jedno zo základných opatrení, ktoré profesor Krčméry postuloval hneď na začiatku.

Spolu s dostatočným odstupom od iných ľudí a správnym umývaním rúk. Základné opatrenia, ktoré, ak sa nemýlim, pozitívne ovplyvnili aj prípadný priebeh chrípkovej epidémie koncom zimy a začiatkom jari tohto roku. Teda aspoň ja som nezaznamenal žiadne hrozivé informácie o chrípke na Slovensku. Jednorazové, alebo po vypratí opakovane používané, vyrábané priemyselne, a hneď nato šité vo veľkom doma, biele, farebné, dnes dokonca módne doplnky. Nepochybne zmysluplné opatrenie, napriek tomu obrovskému množstvu nezmyslov, ktoré zovšadiaľ na nás doliehajú. Čítal som o rúškach, že sú to náhubky, že sú nefunkčné, že dokonca spôsobujú ochorenia, že kvôli nim deti jednej pani, dokonca pedagogičky, dokonca špeciálnej budú dýchať CO2, že spôsobujú astmatický záchvat a čo ja viem čo ešte.

Tak som si pomyslel, že keď pre zmiernenie úzkosti odporúčame dýchať do papierového vrecka, robíme to práve preto, aby sme dosiahli práve vyšší obsah CO2, oproti O2 vo vydychovanom vzduchu, pretože úzkosťou, prípadne panikou (to značí súčasne plytkým, rýchlym a povrchným dýchaním) sa dosiahne také zníženie obsahu CO2, že vznikajú prejavy tetanie, kŕčov prstov rúk, nôh a iné, čo je subjektívne nielen veľmi nepríjemné, ale čo ešte aj úzkosť a panický atak prehlbuje. A keďže asthma bronchiale je psychosomatické ochorenie, tak o.i. je za astmatický záchvat zodpovedná tiež aj úzkosť. Inými slovami, keby sme používali rúška, akože ešte dlho zrejme budeme, tak by sme mali byť menej úzkostní, pokojnejší. Bude to znieť ako zľahčovanie, nevhodné vtipkovanie, ale skutočne vídam, ľudí, ktorí nosia rúška a sú pokojnejší. Netvrdím, že kvôli CO2, ale určite spokojnejší, že robia aspoň to minimum, aby chránili seba a rovnako svoje okolie.

Mnohé opatrenie počas tohtoročného koronavírusového problému sú diskutabilné, nie práve najvhodnejšie prezentované, obtiažne realizovateľné, obmedzujúce a my, občania SR, vlastne ľudia celého sveta nie sme pripravení vo svojej spupnosti a bohorovnosti, aby sme sa vzdali dovoleniek, voľného pohybu a najrôznejších "výhod" moderného života, čoho dôsledkom je masívnejšia druhá vlna koronavírusovej epidémie. Disciplinovanosť nie je práve naša prednosť a tak, len čiastočne oprávnene sa to hádže na vládu. A tej, podľa môjho názoru, o.i. chýba kongruentný hlas odborníka, profesora Krčméryho, ktorý sa, podľa jeho slov, stiahol z prednej pozície po boku premiéra z dôvodu dôchodkového veku. Chcem veriť, že to bol jediný a nepochybne zreteľahodný dôvod. Myslím, že pri jeho skúsenostiach s najrôznejšími epidémiami, by sa jeho skúsenosti ešte stále zišli.

Pilotné testovanie Oravy a okresu Bardejov prebehlo vraj úspešne, pozitivita vyšetrení cca 3,6%. No, neviem, neviem, či má celoplošné testovanie pri tomto výsledku vôbec zmysel. Premorenie pomerne nízke, takže možno skôr bezpečná vakcinácia. Ale ktorá? Ruská s tvorbou protilátok, či britská (kde vakcína bude riadiť proteín koronavíru).

Takže zatiaľ nezabudnite, základné opatrenia (rúško, odstup a ruky), disciplinovanosť a pokora, to bolo posolstvo pána profesora, ak som ho správne počúval...