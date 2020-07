Dilema, páni a dámy?...

To som teda zvedavý, ako najsilnejšie krajiny západného sveta a NATO vyriešia situáciu medzi Tureckom a Gréckom...Zlyhajú ako vedúce krajiny sveta a očakávané "morálne" autority, alebo sa pokúsia o spravodlivé riešenie?...

Bola by to jasná situácia, keby NATO a EÚ boli tým, čím sa tvária, že sú.

Turecko nie je, podľa mojej mienky, Európa v žiadnom zmysle slova a myslím, že je to (v ostatných rokoch jednoznačne) militantná a agresívna krajina.

Grécko je kultúrna kolíska Európy.

Čo si asi vyberie USA, NATO, Nemecko a EÚ? A kam sa pridáme my? Aktuálne to vyzerá na vojnu pre "americké" turecké vlastné záujmy. A, možno sa mýlim, ale zdá sa, že úplne neoprávnené. V rámci spoločnosti krajín, ktorá sa označuje NATO. Zdá sa, že nikto v NATO, v spoločenstve krajín západnej demokracie nevie, nemá záujem, nechce čo aj len zaujať jednoznačný postoj. Nehovoriac o tom, že by to skôr vyžadovalo rýchly a účinný zásah (po vzore, že tu treba kuť železo za horúca). Takže? O čo kráča? Je to o demokracii, alebo o utilitárnych (prospechárskych) záujmoch mocných?

Že vraj "bezprecendentný" krok gréckeho premiéra smerom k Rusku. Ja by som to nazval zúfalá snaha o pomoc a vcelku úspešný pokus o odhalenie skutočného poslania NATO a cieľov USA a veľkých krajín Európy. Žiaľ, s rizikom, že konflikt bude ešte rozsiahlejší.

