Flash blog

Čítal som rozhovor pána Lasicu, články pánov Kňažka a Mikloša a blog pána Sitka a chcem len tak narýchlo. Pridať sa k ich vnímaniu situácie u nás, lebo tento pohľad mi pripadá objektívny a zasluhujúci čím širšiu podporu..

Súhlasím s pánmi Kňažkom, Lasicom, Miklošom a Sitkom. Napriek tomu, že sa mi nepáči skutočnosť, že premiér, predseda parlamentu, aj minister podvádzali s diplomovkami, sú na Slovensku vážnejšie problémy a dôležitejšie úlohy na riešenie. Akokoľvek sa to bude zdať zľahčujúce a relativizujúce hodnoty a morálku, je to len vata, opar, hmla...

V porovnaní s mečiarovskými a ficovskými kauzami sa totiž citlivosť občana, či snaživého novinára, ale možno len médií, účelovo z pozadia riadených (kým?, že by "sponzormi" a/alebo priamo mečiarovsko-ficovskými pohrobkami?), na akékoľvek prekročenie pravidiel slušnosti a morálky neobyčajne a neuveriteľne zvýšila. Tridsať rokov sa tolerujú zlodejstvá, podvody, krádeže, korupcia, ba aj vraždy bez toho, že by sa očakávalo a udialo vyvodenie politickej zodpovednosti, tobôž, že by boli najrozmanitejšie trestné činy dovyšetrované a zodpovední za ne išli do väzenia.

Buď menovaní, teda občan, novinár aj média, expresne rýchlo vyspeli, ako hovorím, "srazužepaňali" (zrazu pochopili), to by však museli mať rovnaký meter na prešľapy a zločiny z dôb nedávnych aj dávnejších a súčasne by nesmeli mať selektívnu stratu pamäte (amnéziu), alebo...

Alebo to potom vyzerá skôr na hromadnú a účelovú manipuláciu a mystifikáciu občanov. Neviďte pre stromy (diplomoviek) les (skôr prales zločinov), akoby sa hovorilo v tomto "posolstve". A Matovič a ostatní tomu, žiaľ, dali (opisovaním) a dávajú (nepripravenosťou na vládnutie a dosiaľ rozpačitým výkonom v exekutíve) viac ako dostatočnú zámienku.Mimochodom, smer-om do minulosti počuť aj hlas-ité stony strachu.

Tak, či tak, zatiaľ ma uspokojuje aspoň skutočnosť, že nebolo vyslovené podozrenie, ani nebolo dokázané, že by sa kradlo. Ja viem, čo nie je, môže byť. Ešte uplynula pomerne krátka doba. Dúfam ale, že to tak aj ostane. Hoci spochybniť sa dá všetko a každý, aj nepravdivými a vymyslenými údajmi.

Nie, nie som spokojný s tým, že sa len klame a nekradne. Na Slovensku sa hovorí, kto klame, ten aj kradne. Dúfam, že aspoň toto tvrdenie sa v prípade tejto vládnej garnitúry nepotvrdí. Vzhľadom na to, že vyšetrovanie zlodejstiev, zabránenie a odstránenie korupcie bolo jej prvou a základnou myšlienkou a sľubom občanom, krádeže a korupcia by im určite neprešla ako tým predošlým a zlomila im väz. Ale, keď sklamú, tak nech si ho zlomia. Budeme trpezliví a opatrní pri výbere sluhov občanom.

Neostáva iné, len cieľ štátneho šťastia trpezlivo sledovať, usilovne pracovať na sebe a na ceste byť ostražití v kontrole tejto vlády...