Zatvorené obchody v nedeľu, no, bože...máme vážnejšie problémy...

Nie, že by som nebol rád, keď si prečítate moje myšlienky, úvahy, slová a vety, ale tentokrát by som fakt bol rád, keby si ich prečítali dvaja protagonisti toho hlúpeho sporu o tom, či majú byť v nedeľu otvorené obchody...

To, sme to dopadli, keď pár týždňov po zverejnení programového vyhlásenia vlády sa úplne mimo tento dokument rieši problém, ktorý rozdeľuje kľúčových hráčov našej politiky (a celú spoločnosť), totiž, či majú, alebo nemajú byť otvorené obchody v nedeľu.

Tak, vidím to asi takto. Roky rokúce sme obchody v nedeľu otvorené nemali a prežili sme. Stále som presvedčený, že si dokážem, a asi viacerí z nás, naplánovať nákup na dva dni dopredu. Teda, že tú "otvorenú obchodnú nedeľu" nevyhnutne nepotrebujeme. Nie ešte,aby sme to riešili zákonom. Chcete poznať môj názor?

Je to jednoduché. Nech si obchodník rozhodne sám, či chce v nedeľu obchod otvoriť a zarábať, resp. poskytovať svoje služby, alebo nie. Či je to malá večierka, alebo obchodný reťazec. Milí obchodníci, chcete mať všetci otvorené? Nech sa páči. Nechcete mať všetci otvorené? Nech sa páči. Niektorí chcete a niektorí nechcete mať v nedeľu svoj obchod otvorený. Nech sa páči. Ak sám obchodník chce pracovať, alebo nájde spomedzi zamestnancov takých, čo tú voľnú nedeľu kvôli príplatku obetujú, nech sa páči. Ak nie, nič to. Prežijeme. Ale "vyrábať*" kvôli tomu zákon? To je Kocúrkovo.

Štát dosiaľ nie je schopný, aby zamestnávatelia dodržiavali Zákonník práce. Zamestnávatelia zamestnávajú "načierno", na dohody, podľa ktorých ľudí platia "na ruku", bez platieb do Sociálnej poisťovne, bez toho, aby zamestnanci mali základné sociálne zabezpečenie a my, teda štát, teda premiér a minister hospodárstva, šéfovia dvoch silných politických strán sa tu sporia o to, či áno, alebo nie. Hlúposti...

A nehovorte mi o ekonomických dôsledkoch zatvorenia obchodov v nedeľu. Lebo, keby sa dodržiaval Zákonník práce a zamestnávatelia sa správali podľa zákona a slušne voči štátu aj voči zamestnancom, keby štát vynaložil úsilie, aby dodržiavanie tohto zákona postriehol, tak by sme pri tých nedeľných zatvorených obchodoch až o toľko peňazí neprišli...možno naopak...

Koronakríza hodne skrížila naše osobné, aj celospoločenské plány, ale keďže sme ju pomerne dobre, zatiaľ, zvládli, tak by snáď bolo načim venovať sa programovému vyhláseniu vlády a prikročiť k riešeniu skutočných, minulých aj súčasných, problémov spoločnosti...

Mám veľkú obavu, že pokiaľ to bude pokračovať v takomto spôsobe riešenia problémov, v takejto komunikácii s verejnosťou, tak nedávni voliči oželejú hlasy, ktoré terajšej koalícii dali vo voľbách. Myslím, že moje slová stoja za zváženie. Takže, vážení páni, prestaňte sa hrať na politikov, ale nimi naozaj buďte. Slúžte nám, inak ste nám nanič..